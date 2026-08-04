У Києві та області буде до +38°: прогноз Укргідрометеоцентра
У Києві та Київській області 5 серпня очікується суха та спекотна погода. Температура повітря вдень підніметься до +38 градусів.
Про це пише Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.
Синоптики прогнозують сильну спеку без опадів у регіоні
У Києві та Київській області в середу, 5 серпня, збережеться суха та спекотна погода.
За прогнозом синоптиків, протягом дня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.
Температура повітря в області вночі становитиме +18…+23 градуси. Вдень очікується сильна спека — стовпчики термометрів піднімуться до +35…+38 градусів.
У Києві нічна температура буде дещо вищою — +21…+23 градуси. У денні години повітря прогріється до +35 градусів.
Мешканцям регіону радять у спекотний період уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та обмежити фізичні навантаження у найспекотніший час доби.
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Новини.LIVE писали, що у Києві 4 серпня правоохоронці викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Операцію провели співробітники СБУ спільно з прикордонниками та Нацполіцією. Організатором оборудки був 33-річний мешканець Черкащини, а пошуком охочих виїхати займалися працівники одного зі столичних хостелів.
Новини.LIVE інформували, що у Києві шахраї, видаючи себе за співробітників СБУ, ошукали пенсіонерів на понад 12,5 мільйона гривень. Зловмисники телефонували літнім людям і переконували їх передати гроші нібито для проведення перевірки.
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