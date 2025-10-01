На Київщині оголосили повітряну тривогу через атаку дронів

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України та в Київській області чутні звуки роботи ППО. Є повітряна небезпека й оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють у КОВА.

В чому причина повітряної тривоги

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

На Київщину насуваються ворожі дрони-камікадзе. Місцева влада закликає мешканців прямувати до укриттів.

Що з повітряними тривогами в Україні

Мапа повітряної небезпеки в Україні. Фото: Скриншот

На 23:46 згідно з даними моніторингового порталу Ukrainealarm, дрони російських окупантів атакують Сумську, Чернігівську та Київську область. На Харківщині постійна небезпека артилерійських обстрілів з боку окупантів.

Нагадаємо, цього ранку окупанти також атакували Київщину. Вибухи прогриміли в Бучанському й Вишгородському районах.

Також через удари РФ 1 жовтня була пошкоджена енергетична інфраструктура. У Київській та Чернігівській областях сталися проблеми з електропостачанням.