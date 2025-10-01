На Киевщине объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов

Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины и в Киевской области слышны звуки работы ПВО. Есть воздушная опасность и объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в КОВА.

В чем причина воздушной тревоги

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

На Киевщину надвигаются вражеские дроны-камикадзе. Местные власти призывают жителей направляться в укрытия.

Что с воздушными тревогами в Украине

Карта воздушной опасности в Украине. Фото: Скриншот

На 23:46 согласно данным мониторингового портала Ukrainealarm, дроны российских оккупантов атакуют Сумскую, Черниговскую и Киевскую область. На Харьковщине постоянная опасность артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов.

Напомним, этим утром оккупанты также атаковали Киевскую область. Взрывы прогремели в Бучанском и Вышгородском районах.

Также из-за ударов РФ 1 октября была повреждена энергетическая инфраструктура. В Киевской и Черниговской областях произошли проблемы с электроснабжением.