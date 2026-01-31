Відео
У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 19:40
У Києві рятувальники ДСНС під час зупинки потягів вивели з метро понад 500 людей - фото
Рятувальники евакуюють людей із потягу. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У Києві внаслідок аварійного відключення тимчасово зупинився рух поїздів метрополітену, частина яких залишилася в тунелях. Рятувальники ДСНС України під час вимушеної зупинки потягів евакуювали до станцій майже 500 людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у суботу, 31 січня.

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 1
Рятувальники евакуюють людей із тунелю метро. Фото: ДСНС Києва

Зупинка поїздів та евакуація

Через аварійне відключення електроенергії та зникнення напруги у київському метрополітені був зупинений рух поїздів. 

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 2
Рятувальник допомагає літній жінці дістатися станції. Фото: ДСНС Києва
У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 1
Допис ДСНС України у Telegram. Фото: скриншот

"Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями. Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший — за 1 км від станції "Видубичі"", — зазначила пресслужба ДСНС. 

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 4
Рятувальники евакуюють людей із метро. Фото: ДСНС Києва

Рятувальники спільно з правоохоронцями допомогли пасажирам метро безпечно дістатися станцій. Загалом із вагонів було врятовано 481 людину.

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 5
Рятувальник виносить дитину із тунелю на станцію. Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що роботу метро у Києві відновлюють на всіх трьох лініях після аварійних відключень електропостачання. Столичний метрополітен поступово починає працювати у звичайному режимі.

Раніше ми також інформували, що наразі у Києві без теплопостачання залишились близько 200 будинків. Попри це евакуація киян не розглядається, заявила речниця КМВА Катерина Поп.

Київ метро поїзди метрополітен станції метро
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
