В Киеве тысяча домов без теплоснабжения — Кличко

Люди греются в Пункте несокрушимости из-за отсутствия отопления. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В Киеве без теплоснабжения остаются около тысячи домов. Причина - аварийная ситуация в энергетической системе страны, произошедшая в субботу, 31 января.

Об этом информирует городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram в воскресенье, 1 февраля.

Мэр Киева проинформировал, что за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Однако сейчас все еще остаются без теплоснабжения — 1000 домов.

Кличко отметил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Напомним, что 31 января Киев остался без водоснабжения из-за аварийной ситуации в энергосистеме.

Также мы информировали, что в субботу в Киеве в результате аварийного отключения света из метро вывели более 500 человек.