Україна
Главная Киев В Киеве тысяча домов остаются без тепла — Кличко

В Киеве тысяча домов остаются без тепла — Кличко

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 09:11
В Киеве тысяча домов без теплоснабжения — Кличко
Люди греются в Пункте несокрушимости из-за отсутствия отопления. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В Киеве без теплоснабжения остаются около тысячи домов. Причина - аварийная ситуация в энергетической системе страны, произошедшая в субботу, 31 января.

Об этом информирует городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram в воскресенье, 1 февраля.

Читайте также:

В Киеве около тысячи домов без тепла — что известно

Мэр Киева проинформировал, что за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Однако сейчас все еще остаются без теплоснабжения — 1000 домов.

Кличко отметил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян.

У Києві тисяча будинків без тепла - Кличко
Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Напомним, что 31 января Киев остался без водоснабжения из-за аварийной ситуации в энергосистеме.

Также мы информировали, что в субботу в Киеве в результате аварийного отключения света из метро вывели более 500 человек.

Виталий Кличко Киев авария теплоснабжение энергетика
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
