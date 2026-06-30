У Києві трапилася смертельна ДТП: фоторепортаж

Смертельна ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

У Подільському районі Києва 30 червня трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що внаслідок аварії є загиблі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Смертельна ДТП у Києві

Відомо, що смертельна аварія трапилася на вулиці Івана Виговського в Подільському районі Києва. Наразі на місці працюють правоохоронці та інші відповідні служби.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Евакуація автівки після ДТП. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

За даними Головного управління Нацполіції у Києві, постраждали п'ять автівок. Загинула одна людина та є постраждалі.

"21-річний водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Івана Виговського, зіткнувся із автомобілем Merсedes, який рухався в попутному напрямку в другій смузі руху, а далі допустив ще одне зіткнення — із автомобілем Daewoo Lanos. Надалі некерований BMW виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілями Hyundai та KIA, які рухалися назустріч", — йдеться у повідомленні.

В результаті 51-річна водійка Hyundai загинула на місці події. Також травми отримали 21-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка. Їх госпіталізували.

Як писали Новини.LIVE, 20 червня смертельна ДТП трапилася у Броварах на Київщині. Внаслідок зіткнення автівки та автобуса загинули двоє дітей, ще десятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

А 5 червня водій автомобіля Mercedes-Benz на швидкості 150 км/год вʼїхав у підземний перехід. Це призвело до загибелі чотирьох людей. Аварія сталася на Чоколівському бульварі.

Після цієї резонансної ДТП віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов закликав реформувати систему підготовки водіїв. Чинна система не дає належної оцінки готовності людини до участі в дорожньому русі.

Водночас співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко заявив, що у Києві створюють умови для ДТП. За його словами, в місті будують "злітні смуги", на яких водіям хочеться розганятися.