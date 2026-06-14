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Головна Київ Мільярди на дороги без безпеки: у Києві створюють умови для ДТП

Мільярди на дороги без безпеки: у Києві створюють умови для ДТП

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 22:35
Мільярди на дороги без безпеки: у Києві створюють умови для ДТП
Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко розкритикував дороги у столиці. За його словами, у місті будують "злітні смуги", на яких водіям хочеться розганятися. 

Про це ексклюзивно Олександр Гречко сказав в ефірі "Київського часу".

Дороги в Києві

"Місто розбудовує такі автобани посеред міста, де ходять люди, пішоходи. Ну яка людина буде їхати 50 кілометрів на годину?" — каже Гречко.

За його словами, створюються всі умови, аби людині хотілося їхати швидше. Експерт наголосив, що місто витрачає мільярди, аби робити "злітні смуги" посеред столиці, внаслідок чого трапляються ДТП, 

Гречко також розкритикував відсутність публічної комунікації мера Віталія Кличка після смертельної ДТП у Києві.

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Як писали Новини.LIVE, 5 червня у Соломʼянському районі Києва водій вʼїхав у підземний перехід, внаслідок чого загинули четверо людей — вихователька, хлопчик і двоє поліцейських.

Водій Mercedes-Benz їхав зі швидкістю приблизно 150 кілометрів за годину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

ДТП Київ дороги
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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