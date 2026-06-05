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Головна Київ У Києві атомобіль вʼїхав у підземний перехід: є загиблі

У Києві атомобіль вʼїхав у підземний перехід: є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 17:37
У Києві атомобіль вʼїхав у підземний перехід: є загиблі
Термінова новина

У Києві у пʼятницю, 5 червня, автомобіль вʼїхав у підземний перехід. За інформацією ЗМІ, загинули четверо людей. Наразі деталі уточнюються.

Про це повідомляють місцеві пабліки, передає Новини.LIVE.

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Смертельна аварія в Києві 5 червня

Повідомляється, що ДТП сталася в районі Караваєвих Дач. Наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Водночас офіційного підтвердження щодо кількості жертв або обставин ДТП наразі немає. 

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Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі "РБК-Україна" повідомила, що аварія сталася на Чоколівському бульварі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes, рухаючись із перевищенням швидкості, втратив контроль та виїхав на пішохідну зону.

"У зв'язку з ДТП на Чоколівському бульварі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана", — повідомили в патрульній поліції Києва.

Новина доповнюється...

ДТП Київ смерть
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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