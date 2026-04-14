Теракт у Броварах: правоохоронці затримали виконавців

Місце теракту у Броварах. Фото: Нацполіція

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали "по гарячих слідах" виконавців теракту у Броварах Київської області. Йдеться про 23-річного жителя Броварів і його 17-річного спільника з Чернівецької області. Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 14 квітня, передає Новини.LIVE.

Затримання виконавців теракту у Броварах

Слідство встановило, що вибух стався біля одного із місцевих приватних будинків ввечері 13 квітня, внаслідок чого легкі ушкодження отримав 36-річний чоловік. На місці спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Затриманий фігурант. Фото: СБУ

"Вибухівку було розміщено біля паркану та приведено у дію за допомогою телефонного дзвінка. Мобільний пристрій для фіксації теракту зловмисники закріпили до вуличної електроопори", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали фігурантів упродовж декількох годин після вчинення злочину. Зловмисниками виявилися 23-річний житель Броварів та його 17-річний спільник з Чернівецької області. Другого фігуранта затримали на вокзалі у місті Могилів-Подільський Вінницької області, звідки він хотів виїхати з України.

Виконавець теракту в Броварах. Фото: СБУ

Правоохоронці вилучили докази підривної діяльності, зокрема телефони, сім-карти мобільних операторів, електросірники та одяг, які фігуранти використовували під час виконання теракту.

"За наявною інформацією, фігуранти діяли на замовлення спецслужб країни-агресора. Куратор з РФ обіцяв їм за це грошову винагороду", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у фігурантів. Фото: СБУ

Наразі слідчі СБУ вивчають усі обставини злочину у рамках кримінального провадження терористичний акт.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Київську ОВА, 23 березня у Бучі сталися два вибухи біля багатоквартирного будинку, внаслідок чого поранення отримали двоє правоохоронців. А у Нацполіції повідомили, що підозрюваного у теракті завербували через компʼютерну гру.

Згодом стало відомо, що другий вибух у Бучі пролунав після приїзду правоохоронців. Він був розрахований на те, щоб вбити їх та людей, які опинилися на місці. Відомо, що вибухівка була начинена болтами та гайками.

Правоохоронці оголосили підозру 21-річному мешканцю Бучі, якого вважають причетних до теракту у місті. Згодом у Києві суд обрав йому запобіжний захід. Фігуранта відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.