У Києві та області екстрені відключення — що відомо

У Києві та області застосовано аварійні відключення світла у вівторок, 23 грудня. Регіон перебуває під масованою атакою російських військ.

Про це повідомляє ДТЕК.

На Київщині та ще двох областях аварійні відключення

За наказом "Укренерго" в Києві та області було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Причиною стала атака армії РФ по критичній інфраструктурі України.

Журналісти Новини.LIVE та місцеві мешканці вже повідомляють про зникнення світла в оселях поза графіком.

Крім того, про перебої з електроенергією зафіксовані у Черкаській та Чернігівській областях.

У Міненерго повідомили, що екстрені відключення будуть скасовані після ліквідації наслідків ворожої атаки, коли фахівці зможуть розпочати ремонтні роботи в безпечних умовах.

"Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією", — повідомили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що у Києві пролунала серія потужних вибухів вранці 23 грудня.

Зазначимо, що в усіх областях України оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування ракет "Кинджал" з борту МіГ-31.