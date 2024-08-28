Двоє наркоторговців завозили до Києва кокаїн з країн Європи

Затримання наркоторговця. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили двох наркоторговців, які завозили в столицю кокаїн із країн Європи. Вони організували схему, за якою "закладки" спочатку прибували до Закарпаття.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у середу, 28 серпня.

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Правоохоронці з'ясували, що 31-річна жінка та 37-річний чоловік організували канал постачання кокаїну з країн Європи: вони отримували наркотики із закладок на Закарпатті.

Затримання наркоторговця. Фото: Київська міська прокуратура

Для цього жінка їхала на автомобілі за наданими координатами, знаходила "закладки" з речовинами та ховала їх у корпусі пилососа, який возила із собою. Після цього поштою відправляла пристрій із наркотиками до Києва. Вже у столиці вона призначала зустрічі з клієнтами у ресторанах, куди приносила фасований кокаїн.

Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені наркотики. Фото: Київська міська прокуратура

"Продавали товар великими партіями. Правоохоронці провели дві оперативні закупки, зокрема одну з них на 3000 доларів США, придбавши 50 г кокаїну", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у наркоторговців вилучили близько 1 кг кокаїну, орієнтовна вартість якого за цінами "чорного" ринку становить понад 250 тисяч доларів. Наразі обоє перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури