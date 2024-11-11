У Києві на честь бійця Азова створили мурал

У Києві відкрили мурал на честь бійця "Азова" — фото
У Києві на проспекті Червоної Калини з’явився мурал на честь бійця полку "Азов" Максима "Бокс" Бордуся. Полеглий герой був військовослужбовцем, фанатом київського "Динамо" та чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.
На місці побував фотокореспондент Новини.LIVE.
Мурал на честь Героя
Життя Максима обірвалося 11 червня 2023 року під час важких боїв біля села Мала Токмачка Запорізької області. Воїн похований на Алеї слави Лісового кладовища.
Нагадаємо, у Києві відбулася презентація повнометражного художнього фільму "Буча". Він був знятий за сприяння ГУР МО України на основі реальних злочинів російських окупантів.
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