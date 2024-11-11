У Києві на честь бійця Азова створили мурал

Максим "Бокс" Бордусь. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У Києві на проспекті Червоної Калини з’явився мурал на честь бійця полку "Азов" Максима "Бокс" Бордуся. Полеглий герой був військовослужбовцем, фанатом київського "Динамо" та чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.

На місці побував фотокореспондент Новини.LIVE.

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Життя Максима обірвалося 11 червня 2023 року під час важких боїв біля села Мала Токмачка Запорізької області. Воїн похований на Алеї слави Лісового кладовища.

Максим "Бокс" Бордусь на муралі. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Мурал Максима "Бокс" Бордуся на будинку. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Мурал з полеглим Героєм на Троєщині. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація повнометражного художнього фільму "Буча". Він був знятий за сприяння ГУР МО України на основі реальних злочинів російських окупантів.

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