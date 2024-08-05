Відбудова "Охматдиту" — лікарня потрапила в новий скандал через тендери

Наслідки обстрілу корпусу "Охматдиту" в Києві. Фото: скриншот

Керівництво київської дитячої лікарні "Охматдит" оголосило тендери заради відбудови пошкодженого корпусу через російський ракетний удар. Тепер на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та інтер'єру будівлі хочуть витратити 14 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні "Наші гроші" у понеділок, 5 серпня.

Читайте також:

Новий скандал з тендерами з "Охматдиту"

Як стало відомо, договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з компанією "Васеньов-Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технагляд здійснить "Ік-Проєкт" за 5,22 млн грн.

Компанія "Васеньов Інжиніринг" зареєстрована у Києві у квітні 2023 року, та належить Олегу Васеньову. Раніше фірма отримала тендерів на 4,40 млн грн, переважна кількість — якраз з "Охматдиту". Тепер лікарня планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити "консультації з питань залучення підрядних організацій".

Наявна інформація про Олега Васеньова. Джерело: Наші Гроші

Як з'ясувало видання, Олег Васеньов — експерт у якого "Охматдит" відразу замовив техобстеження постраждалого корпусу. Він склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, де вказав завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду "Охматдиту". Конкурс вимагав замінити весь фасад, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Які ще роботи замовили у компанії Васеньова:

складання графіків виконання робіт, постачання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, здійснення розрахунку та складання графіка руху робочих кадрів та основних будівельних машин на об’єкті;

забезпечення підбору персоналу з урахуванням відповідності його кваліфікації складу та обсягам робіт, організація навчання і перевірки знань персоналу;

надання консультацій з питань залучення підрядних організацій, виконавця технічного нагляду, вибору постачальників, участь у підготовці та проведенні закупівель, розроблення документації, пов’язаної із закупівлями, підготовка договорів, надання пропозицій щодо визначення сторони, відповідальної за страхування (за наявності)

організація складання дефектного акта та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;

перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

організація контролю за списанням будівельних матеріалів.

Також, як пишуть журналісти, технагляд "Ік-Проєкт" передбачатиме:

проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисної документації;

ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками;

перевірку візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

Обидві компанії виграли тендери без конкуренції.

Журналісти також з'ясували, що "Ік-Проект" керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить компанія Юлії Крат з Харкова. З 2016 року "Ік-Проект" виграв на тендерах 43,36 млн грн, найбільше в департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.