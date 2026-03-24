Теракт у Бучі: прокуратура повідомила про підозру 21-річному

Слідчі дії у підозрюваного.

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 21-річному мешканцю Бучі, якого слідство вважає причетним до підготовки та підриву двох саморобних вибухових пристроїв у місті. Його завербували російські спецслужби через гру та курували підготовкою теракту.

За матеріалами слідства, вибухи, які сталися 23 березня поблизу житлового будинку, були терактом для залякування людей і дестабілізацію обстановки.

Слідчі стверджують, що підозрюваний не лише підготував два вибухові пристрої, а й зробив їх придатними для дистанційного підриву. Один із них, за даними правоохоронців, спрацював біля багатоквартирного будинку в Бучі. Після вибуху були пошкоджені фасад, вікна та автомобілі, які стояли поруч. Другий вибух стався вже після того, як на місце прибули правоохоронці, які отримали травми.

Під час обшуку в підозрюваного, як повідомляється, також знайшли синтетичні наркотичні речовини. Тепер правоохоронці вирішують, чи буде додаткова правова кваліфікація і за цим епізодом.

Розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх, хто міг бути причетний до підготовки вибухів, зокрема організаторів і координаторів. До суду вже подали клопотання про тримання підозрюваного під вартою. Якщо його провину доведуть, санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Подвійний вибух стався у Бучі вранці в понеділок, 23 березня. Спершу вибух стався близько о 05:30 ранку, а вже коли на місце події прибули екстрені служби та правоохоронці, вибухнув другий пристрій.

Вже за кілька годин поліція розшукала та затримала підозрюваного у теракті. Тоді й з'ясувалося, що це місцевий мешканець, якого завербували російські спецслужби через ігри.

Згодом підозрюваний розповів, що погодився на теракт, бо йому почали погрожувати у грі убивством матері. Мовляв, за жінкою уже ведуть стеження.