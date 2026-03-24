Головна Київ Теракт у Бучі: прокуратура повідомила про підозру 21-річному

Дата публікації: 24 березня 2026 11:43
Слідчі дії у підозрюваного. Фото: СБУ

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 21-річному мешканцю Бучі, якого слідство вважає причетним до підготовки та підриву двох саморобних вибухових пристроїв у місті. Його завербували російські спецслужби через гру та курували підготовкою теракту. 

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Офісу Генерального прокурора України.

За матеріалами слідства, вибухи, які сталися 23 березня поблизу житлового будинку, були терактом для залякування людей і дестабілізацію обстановки.

Буча теракт вибух
Що виявили правоохоронці під час обшуків. Фото: ОГПУ
Буча теракт
Деталі, які використав чоловік для виготовлення вибухівки. Фото: ОГПУ

Слідчі стверджують, що підозрюваний не лише підготував два вибухові пристрої, а й зробив їх придатними для дистанційного підриву. Один із них, за даними правоохоронців, спрацював біля багатоквартирного будинку в Бучі. Після вибуху були пошкоджені фасад, вікна та автомобілі, які стояли поруч. Другий вибух стався вже після того, як на місце прибули правоохоронці, які отримали травми.

Під час обшуку в підозрюваного, як повідомляється, також знайшли синтетичні наркотичні речовини. Тепер правоохоронці вирішують, чи буде додаткова правова кваліфікація і за цим епізодом.

Розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх, хто міг бути причетний до підготовки вибухів, зокрема організаторів і координаторів. До суду вже подали клопотання про тримання підозрюваного під вартою. Якщо його провину доведуть, санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Подвійний вибух стався у Бучі вранці в понеділок, 23 березня. Спершу вибух стався близько о 05:30 ранку, а вже коли на місце події прибули екстрені служби та правоохоронці, вибухнув другий пристрій.

Вже за кілька годин поліція розшукала та затримала підозрюваного у теракті. Тоді й з'ясувалося, що це місцевий мешканець, якого завербували російські спецслужби через ігри.

Згодом підозрюваний розповів, що погодився на теракт, бо йому почали погрожувати у грі убивством матері. Мовляв, за жінкою уже ведуть стеження. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
