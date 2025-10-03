Корупція в Києві — 12 посадовцям комунальних підприємств оголосили підозру

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

У Києві повідомлено про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та РДА через службову недбалість, а також участь у схемах заволодіння бюджетними грошима. Через них бюджет Києва зазнав збитків на загальну суму майже 73 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у п’ятницю, 3 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Кому оголошено підозри

Також підозри отримали двоє керівників підрядних організацій.

"Йдеться про зловживання під час закупівель дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин до автомобілів швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, про підозри повідомлено:

начальниці управління КП "Київпастранс", яка не провела моніторинг цін за поставлену електричну енергію за період з лютого 2023 року по лютий 2024 року, внаслідок чого за неї переплатили 47,2 млн гривень;

колишньому генеральному директору КО "Київзеленбуд", головному агроному та керівнику товариства за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з ліквідації амброзії. Їх підозрюють у розтраті 4,8 млн гривень;

директору Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн гривень;

ексначальнику відділу КО "Київзеленбуд" та керівнику підрядної організації за фактом розтрати та заволодіння бюджетними грошима під час благоустрою парку "Орлятко" у Солом’янському районі. Їх підозрюють у заволодінні 800 тис. гривень;

начальниці служби КП "ШЕУ Солом’янського району" м. Києва за фактом неналежного виконання службових обов’язків під час закупівлі дорожньої солі. Комунальники придбали сіль, переплативши 2 млн гривень;

колишньому начальнику КП "ШЕУ Подільського району" за фактом неналежного виконання службових обов’язків при закупівлі антипаркувальних стовпчиків. Придбані на 1,5 млн гривень стовпчики не відповідали вимогам ДСТУ;

начальнику служби КО "Київмедспецтранс" за фактом заволодіння грошима, виділеними на закупку запчастин для машин швидкої медичної допомоги, за попередньою змовою з іншими посадовими особами комунального об’єднання та підрядниками. Сума збитків — 1,9 млн гривень;

начальнику КП "ШЕУ Голосіївського району" за фактом закупівлі дорожньої солі неналежної якості. Замість солі вищого ґатунку, як передбачалось закупівлею, отримали від постачальника сіль другого ґатунку. Збитки внаслідок закупівлі становлять 1,4 млн гривень;

начальнику управління Голосіївської РДА за фактом розтрати бюджетних коштів під час ремонту паркінгу Голосіївської РДА на суму майже 1 млн гривень;

керівнику управління Солом’янської РДА за фактом неналежного виконання посадових обов’язків під час ремонту покрівлі школи, а також керівнику підрядної організації, яка проводила роботи. Сума збитків становить понад 500 тис. гривень;

посадовцю Святошинського психоневрологічного інтернату за фактом закупівлі робіт з капітального ремонту гібридної сонячної електростанції, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків в розмірі майже 700 тис. гривень.

Відкрито кримінальні справи за статтями заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та заволодінні бюджетними грошима.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розкрадання 160 млн грн під час будівництва Подільського мосту у Києві.

Також викрито корупційну схему, до якої причетний "Київпастранс".

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що мер Києва Віталій Кличко намагається перекривати корупційні скандали передачею дронів ЗСУ. За його словами, він одразу після скандалу передає воїнам дрони, закуплені за позабюджетний кошт.