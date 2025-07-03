Обстріл Києва 3 липня — в Солом'янському районі горить приміщення

У Києві внаслідок атаки РФ горить приміщення — що відомо
Пізно ввечері 3 липня росіяни масовано атакують дронами Київ та інші області України. Зокрема, в Солом'янському районі столиці через атаку РФ горить нежитлове приміщення.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Наслідки обстрілу Солом'янського району Києва в ніч проти 4 липня
"Внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні", — пише Ткаченко.
Він додав, що інформація про постраждалих встановлюється.
Нагадаємо, що тривога у Києві продовжується весь вечір. В столиці на тлі атаки РФ вже неодноразово чули звуки вибухів і роботу ППО.
Зокрема, кілька годин тому у Солом'янському районі столиці фіксували падіння уламків на відкритій території. Обійшлося без постраждалих.
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