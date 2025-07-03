Обстріл Києва 3 липня — в Солом'янському районі горить приміщення

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Пізно ввечері 3 липня росіяни масовано атакують дронами Київ та інші області України. Зокрема, в Солом'янському районі столиці через атаку РФ горить нежитлове приміщення.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні", — пише Ткаченко.

Він додав, що інформація про постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що тривога у Києві продовжується весь вечір. В столиці на тлі атаки РФ вже неодноразово чули звуки вибухів і роботу ППО.

Зокрема, кілька годин тому у Солом'янському районі столиці фіксували падіння уламків на відкритій території. Обійшлося без постраждалих.