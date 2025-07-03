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Головна Київ У Києві внаслідок атаки РФ горить приміщення — що відомо

У Києві внаслідок атаки РФ горить приміщення — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 23:52
Обстріл Києва 3 липня — в Солом'янському районі горить приміщення
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Пізно ввечері 3 липня росіяни масовано атакують дронами Київ та інші області України. Зокрема, в Солом'янському районі столиці через атаку РФ горить нежитлове приміщення. 

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні", — пише Ткаченко.

Він додав, що інформація про постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що тривога у Києві продовжується весь вечір. В столиці на тлі атаки РФ вже неодноразово чули звуки вибухів і роботу ППО.

Зокрема, кілька годин тому у Солом'янському районі столиці фіксували падіння уламків на відкритій території. Обійшлося без постраждалих.

Київ пожежа вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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