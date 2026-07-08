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У Києві внаслідок балістичних ударів спалахнули пожежі

8 липня 2026 01:05
Термінова новина
Марія Чекарьова
редактор стрічки новин

Уночі в середу, 8 липня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Спалахнули пожежі. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Києва вночі 8 липня 

У Деснянському районі внаслідок влучання ракети горять складські приміщення.

У Святошинському районі сталося займання в нежитловій будівлі.

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