У Києві внаслідок балістичних ударів спалахнули пожежі

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Уночі в середу, 8 липня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Спалахнули пожежі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Києва вночі 8 липня

У Деснянському районі внаслідок влучання ракети горять складські приміщення.



У Святошинському районі сталося займання в нежитловій будівлі.

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