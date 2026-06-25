У Києві внаслідок російського удару постраждали люди

Рятувальник на місці пожежі в Києві після обстрілу ввечері 25 червня 2026 року. Фото: ДСНС Києва

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Увечері в четвер, 25 червня, армія РФ атакувала Київ балістикою. Уламки ракети впали на відкритій території. На іншій локації загорівся склад. Є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Наслідки обстрілу Києва ввечері 25 червня

Станом на 23:23 відомо про двох потерпілих. Обом медики надали допомогу на місці.

У ДСНС України повідомили, що станом на 23:26 займання складських будівель ще не загасили. На місці працюють вогнеборці.

Скриншот повідомення ДСНС України

За адресою, де уламки впали на відкриту територію, обійшлося без наслідків.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка повідомляв, що ввечері 25 червня у столиці пролунали вибухи. Місто опинилося під ракетною атакою. Уламки впали в Дарницькому районі.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС писав, що 23 червня в Успенському соборі, який зазнав пошкоджень унаслідок російського удару 15 червня завершили аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники працювали на об'єкті понад тиждень. Наразі пошкоджений дах повністю законсервували.