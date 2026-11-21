Рятувальник на місці російської атаки. Фото: ДСНС

Уранці в Києві зафіксували падіння уламків у двох районах міста. Унаслідок цього постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Пошкодження зафіксували у двох районах столиці

У Подільському районі уламки впали на приватний житловий будинок, після чого там спалахнула пожежа.

Пост Віталія Кличка. Фото: скриншот

У Солом’янському районі уламки виявили на відкритій території. Загоряння там не сталося.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Пожежа на місці російської атаки. Фото: ДСНС

За інформацією мера, загалом унаслідок падіння уламків постраждали двоє людей. Одного потерпілого медики доправили до лікарні.

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Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

За даними ДСНС пошкожено двоє приватних будинків. Наразі на місцях влучань всі пожежі ліквідовано.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок російської балістичної атаки на Київ 20 листопада пошкоджено три мости через Дніпро — Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний. На останньому зафіксували повторне влучання, а рух із правого на лівий берег через Подільсько-Воскресенський міст тимчасово перекрили.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 листопада у трьох районах столиці через атаку РФ виникли пожежі: в Оболонському районі загорілася триповерхова будівля через падіння уламка ракети, у Голосіївському — офісна будівля на території інфраструктурного об’єкта, а в Подільському — нежитлова забудова. Також зафіксували влучання на відкритій території біля одного з мостів.