У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності
У Києві 8 серпня на Майдані Незалежності відбулося прощання з Олексієм Юковим — керівником пошукової групи "Плацдарм", який загинув 5 серпня на Донеччині. Він понад 25 років займався пошуком, ексгумацією та поверненням тіл загиблих військових і цивільних їхнім родинам.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці прощання.
У Києві вшанували пам’ять Олексія Юкова
Олексій Юков загинув у віці 40 років. За інформацією його колег та військовослужбовця Сергія Гнезділова, смертельне поранення він отримав на лінії бойового зіткнення під час ексгумації тіл загиблих українських військових у Лиманській громаді на Донеччині.
На церемонію люди приходили з квітами. Багато хто тримав у руках червоні троянди, соняхи та інші квіти.
Де кияни вшанували памʼять Олексія Юкова
Люди вшановували памʼять волонтера уздовж проходу на Майдані Незалежності. У центрі меморіальної композиції були монумент Незалежності, навколо якого встановили великі металеві конструкції із силуетами загиблих українських полонених в Оленівці.
Юков присвятив пошуковій діяльності понад чверть століття. Спочатку він займався пошуком та перепохованням загиблих воїнів часів Другої світової війни.
Після початку російської агресії проти України у 2014 році Юков разом із пошуковою групою "Плацдарм" зосередився на пошуку, ексгумації та поверненні тіл українських військових, загиблих під час війни.
Його робота допомагала родинам отримати можливість попрощатися зі своїми близькими та поховати їх.
Олексій Юков був засновником і керівником пошукової групи "Плацдарм". Колеги згадують його як людину, яка роками займалася надзвичайно складною роботою на місцях бойових дій, повертаючи загиблих українців їхнім родинам.
Раніше Новини.LIVE писали, що вночі 8 серпня російські війська атакували Київ та Київську область. У столиці внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще четверо мешканців постраждали.
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