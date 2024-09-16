У Києві встановили обстріляний росіянами трансформатор — де подивитися

Згорілий трансформатор. Фото: скриншот з відео

У Києві на Контрактовій площі у понеділок, 16 вересня, встановили згорілий трансформатор. Так вирішили показати наслідки російських атак на енергетику.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Мешканці та гості столиці можуть на власні очі побачити, який вигляд має згорілий від обстрілів трансформатор, — його встановили на Контрактовій площі.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ворог 1 024 рази атакував енергетичні об'єкти України.

Загальні втрати наших потужностей внаслідок цьогорічних обстрілів з 22 березня перевищують 9 ГВт. Водночас на окупованих територіях знаходиться ще 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та Запорізькою АЕС.