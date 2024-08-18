Росіяни вдруге за 18 серпня намагалися обстріляти Київ — деталі

Кияни під час тривоги в одному з укриттів. Фото: Владислав Мусієнко/Суспільне мовлення

Російська армія вдруге за день намагалася скоїти чергову ракетну атаку по Києву. На цей раз замість балістичних ракет, ворог міг використати крилату ракету "Іскандер-К".

Про це заявив глава КМВА Сергій Попко у неділю, 18 серпня.

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За його словами, ворог запустив ракети о 07:00 годині ранку.

"Попередньо, тип озброєння на кшталт "Іскандер-К". Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", — сказав чиновник.

Він додав, що остаточну інформацію по знищених цілях нададуть у Повітряних Силах. Зараз у Києві, як зауважив Попко, немає влучань та потерпілих.

Скриншот допису Попко

Обстріл Києва 18 серпня — що відомо

Нагадаємо, вранці в неділю, 18 серпня, у Києві пролунали вибухи. Тоді в КМВА заявили, що ворог тричі за місяць атакував місто північнокорейськими ракетами.

Згодом у столиці та передмісті вдруге було гучно: сили ППО відпрацювали по ворожій ракеті на межі з Броварами.