Росіяни вдруге за 18 серпня намагалися обстріляти Київ — деталі

В КМВА розповіли, чим вдруге за день ворог атакував Київ — деталі
Російська армія вдруге за день намагалася скоїти чергову ракетну атаку по Києву. На цей раз замість балістичних ракет, ворог міг використати крилату ракету "Іскандер-К".
Про це заявив глава КМВА Сергій Попко у неділю, 18 серпня.
Росіяни вдруге за добу атакують Київ
За його словами, ворог запустив ракети о 07:00 годині ранку.
"Попередньо, тип озброєння на кшталт "Іскандер-К". Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", — сказав чиновник.
Він додав, що остаточну інформацію по знищених цілях нададуть у Повітряних Силах. Зараз у Києві, як зауважив Попко, немає влучань та потерпілих.
Обстріл Києва 18 серпня — що відомо
Нагадаємо, вранці в неділю, 18 серпня, у Києві пролунали вибухи. Тоді в КМВА заявили, що ворог тричі за місяць атакував місто північнокорейськими ракетами.
Згодом у столиці та передмісті вдруге було гучно: сили ППО відпрацювали по ворожій ракеті на межі з Броварами.
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