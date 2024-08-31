Пожежа у Києві — на Солом'янці горить будинок

Пожежа у Києві. Фото: скриншот

У суботу, 31 серпня, у Києві в Солом'янському районі загорілася багатоповерхівка. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

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Попко зазначив, що в Солом’янському районі на даху п'ятитиповерхового житлового будинку спалахнула пожежа.

"Ранг пожежі 2. Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дим від пожежі видно за кілька кілометрів.