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У Києві горить багатоповерхівка — дим видно за кілометри

31 серпня 2024 13:51
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Пожежа у Києві — на Солом'янці горить будинок
Пожежа у Києві. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 31 серпня, у Києві в Солом'янському районі загорілася багатоповерхівка. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

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Попко зазначив, що в Солом’янському районі на даху п'ятитиповерхового житлового будинку спалахнула пожежа. 

"Ранг пожежі 2Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дим від пожежі видно за кілька кілометрів.

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Київ пожежа КМДА рятувальники будинок багатоповерхівка

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