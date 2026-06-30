У Києві запровадили екстрені відключення світла: графіки не діють

Енергетик. Фото: ДТЕК

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Києві у вівторок, 30 червня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють. Причиною є складна ситуація в енергосистемі.

Про це йдеться в повідомленні у застосунку "Київ Цифровий", передає Новини.LIVE.

Екстрені відключення світла в Києві 30 червня

"Розпочинаються екстрені відключення світла поза графіком", — йдеться у повідомленні.

Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, оскільки необхідно терміново допомогти енергосистемі.

Повідомлення в "Київ Цифровий". Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на YASNO, 30 червня у Київській області запровадили графіки відключення світла через складну систему в енергосистемі внаслідок сильної спеки.

А 29 червня у Києві вирувала потужна негода — злива, грози, блискавка та сильні пориви вітру. Внаслідок погіршення погодних умов падали дерева та були сильні підтоплення.