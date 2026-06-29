Графіки відключення світла на Київщині на вівторок 30 червня

Київщина завтра буде без світла: графіки відключення
Графіки відключень світла діятимуть завтра, 30 червня, у Київській області. Їх запроваджують через складну систему в енергосистемі внаслідок аномальної спеки. Заходи обмежень будуть для трьох підгруп.
Про це повідомляє YASNO, передає Новини.LIVE.
Графіки відключення світла на Київщині на 30 червня
Світло вимикатимуть так:
- підгрупа 1.2 — 18:00-20:00;
- 2.1 — 17:00-20:30;
- 3.1 — 20:00-22:00.
Для решти підгруп заходи обмеження споживання не запроваджуватимуть.
Крім того, з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві вирувала потужна негода — злива, гроза, блискавка та сильні пориви вітру. Внаслідок погіршення погодних умов попадали дерева, є руйнування утеплення в багатоповерхівці та проблеми з електропостачанням.
Крім того, на вʼїздах до столиці запровадили обмеження на рух фур важче 24 тонн через спеку. Крім того, працюють поливомийні машини, аби врятувати асфальт від деформації.