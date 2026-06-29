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Головна Київ Київщина завтра буде без світла: графіки відключення

Київщина завтра буде без світла: графіки відключення

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 23:58
Графіки відключення світла на Київщині на вівторок 30 червня
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключень світла діятимуть завтра, 30 червня, у Київській області. Їх запроваджують через складну систему в енергосистемі внаслідок аномальної спеки. Заходи обмежень будуть для трьох підгруп.

Про це повідомляє YASNO, передає Новини.LIVE.

Графіки відключення світла на Київщині на 30 червня

Світло вимикатимуть так:

  • підгрупа 1.2 — 18:00-20:00;
  • 2.1 — 17:00-20:30;
  • 3.1 — 20:00-22:00.

Для решти підгруп заходи обмеження споживання не запроваджуватимуть

Відключення світла в Київській області 30 червня
Графік відключень світла у Київській області 30 червня. Фото: YASNO

Крім того, з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві вирувала потужна негода — злива, гроза, блискавка та сильні пориви вітру. Внаслідок погіршення погодних умов попадали дерева, є руйнування утеплення в багатоповерхівці та проблеми з електропостачанням.

Крім того, на вʼїздах до столиці запровадили обмеження на рух фур важче 24 тонн через спеку. Крім того, працюють поливомийні машини, аби врятувати асфальт від деформації.

Київська область спека відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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