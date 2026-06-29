Графіки відключення світла на Київщині на вівторок 30 червня

Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключень світла діятимуть завтра, 30 червня, у Київській області. Їх запроваджують через складну систему в енергосистемі внаслідок аномальної спеки. Заходи обмежень будуть для трьох підгруп.

Про це повідомляє YASNO, передає Новини.LIVE.

Графіки відключення світла на Київщині на 30 червня

Світло вимикатимуть так:

підгрупа 1.2 — 18:00-20:00;

— 18:00-20:00; 2.1 — 17:00-20:30;

— 17:00-20:30; 3.1 — 20:00-22:00.

Для решти підгруп заходи обмеження споживання не запроваджуватимуть.

Графік відключень світла у Київській області 30 червня. Фото: YASNO

Крім того, з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві вирувала потужна негода — злива, гроза, блискавка та сильні пориви вітру. Внаслідок погіршення погодних умов попадали дерева, є руйнування утеплення в багатоповерхівці та проблеми з електропостачанням.

Крім того, на вʼїздах до столиці запровадили обмеження на рух фур важче 24 тонн через спеку. Крім того, працюють поливомийні машини, аби врятувати асфальт від деформації.