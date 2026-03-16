Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Альтернатив централізованій енергосистемі Києва немає, — депутат Київради

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 00:44
Леонід Ємець. Фото: скриншот з ефіру

Депутат Київради Леонід Ємець заявив, що альтернативи централізованій енергосистемі Києва немає. За його словами, резервні установки можуть лише тимчасово підтримати місто.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це депутат від "Європейської солідарності" сказав в ефірі "Київського часу".

За словами депутата, керівникам фракців за участі експертів було презентовано план енергетичної стійкості. Експерти вважають, що план може бути ефективним, якщо його реалізувати.

Мова йде, зокрема, про встановлення резервних джерел енергії, таких як міні-ТЕЦ та інші установки. Ємець каже, що такі рішення можуть допомогти столиці вистояти певний час у разі нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас він зазначив, що для такого мегаполіса, як Київ, альтернативи централізованій системі енергопостачання наразі не існує.

За його словами, резервні установки здатні лише тимчасово підтримати місто - на рік чи два. Все буде залежати від того, як швидко їх встановлять, наскільки ефективно працюватиме про те чи зможе РФ виявити критичні точки енергосистеми.

Також депутат Київради рази додав, що план енергетичної стійкості Києва може працювали лише за умови внесення змін до законодавства.

"Мій колега правильно сказав. Поставити резервні системи без узгодження з центральною владою і зміни, в тому числі, стратегічних планів — це отримати моментальне кримінальне провадження про нецільове використання коштів", — пояснив Ємець.

Нагадаємо, що 14 березня у Києві знову запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ. Окрім того, на деяких ділянках було призупинено рух електротранспорту.

Також ми писали, що за міністра енергетики Дениса Шмигаля, зруйнована обстрілами РФ Дарницька ТЕЦ в Києві так і залишаться у приватній власності, тож уряд не розглядає її націоналізацію. Наразі ж держава концентрується на іншому питанні - відновленні та підготовці пошкоджених енергооб'єктів до наступного опалювального сезону.

Київ електроенергія Україна енергосистема війна в Україні енергетика
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації