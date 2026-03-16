Альтернатив централізованій енергосистемі Києва немає, — депутат Київради

Депутат Київради Леонід Ємець заявив, що альтернативи централізованій енергосистемі Києва немає. За його словами, резервні установки можуть лише тимчасово підтримати місто.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це депутат від "Європейської солідарності" сказав в ефірі "Київського часу".

За словами депутата, керівникам фракців за участі експертів було презентовано план енергетичної стійкості. Експерти вважають, що план може бути ефективним, якщо його реалізувати.

Мова йде, зокрема, про встановлення резервних джерел енергії, таких як міні-ТЕЦ та інші установки. Ємець каже, що такі рішення можуть допомогти столиці вистояти певний час у разі нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас він зазначив, що для такого мегаполіса, як Київ, альтернативи централізованій системі енергопостачання наразі не існує.

За його словами, резервні установки здатні лише тимчасово підтримати місто - на рік чи два. Все буде залежати від того, як швидко їх встановлять, наскільки ефективно працюватиме про те чи зможе РФ виявити критичні точки енергосистеми.

Також депутат Київради рази додав, що план енергетичної стійкості Києва може працювали лише за умови внесення змін до законодавства.

"Мій колега правильно сказав. Поставити резервні системи без узгодження з центральною владою і зміни, в тому числі, стратегічних планів — це отримати моментальне кримінальне провадження про нецільове використання коштів", — пояснив Ємець.

Нагадаємо, що 14 березня у Києві знову запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ. Окрім того, на деяких ділянках було призупинено рух електротранспорту.

Також ми писали, що за міністра енергетики Дениса Шмигаля, зруйнована обстрілами РФ Дарницька ТЕЦ в Києві так і залишаться у приватній власності, тож уряд не розглядає її націоналізацію. Наразі ж держава концентрується на іншому питанні - відновленні та підготовці пошкоджених енергооб'єктів до наступного опалювального сезону.