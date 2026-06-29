У Києві запровадили обмеження руху через спеку

Полив доріг. Фото: КМДА

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Через потепління понад +28°C на в'їздах до Києва заблокували рух фур важче 24 тонн. Також на міських вулицях щодня працюють до 50 поливомийних машин, які рятують асфальт від деформації.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

У Києві поливають дороги у спеку для їх збереження

На всіх в'їздах до столиці уже почали діяти обмеження для великовагових автомобілів, бо температура повітря перетинає позначку +28°C. Заборона стосується транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн, а також машин, загальна маса яких перевищує 24 тонни. Такі заходи Київська міська державна адміністрація впроваджує для запобігання пошкодженню міських автошляхів під впливом високих температур.

Паралельно комунальна корпорація "Київавтодор" залучає до роботи щодня до 50 одиниць спеціальної техніки для зволоження дорожнього покриття. Поливомийні автомобілі працюють насамперед на дорогах районного та загальноміського значення, оскільки саме на цих магістралях спостерігається найінтенсивніший рух вантажівок.

Полив міських вулиць допомагає не лише охолодити нагрітий асфальт та зупинити його деформацію під колесами, а й суттєво зменшує концентрацію пилу в повітрі.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, 29 червня на Київщині утримується аномальна спека, яка, за прогнозами синоптиків, триватиме ще кілька днів. Подекуди стовпчики термометру покажуть до +34°C.

У таку погоду кияни традиційно масово прямують до водойм. Рятувальники ДСНС наголошують, що в разі оголошення небезпеки пляжні зони необхідно негайно покинути та прямувати до найближчих укриттів.