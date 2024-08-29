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Організували "спостережні пункти", щоб корегувати удари — СБУ затримала агентів РФ

29 серпня 2024 11:17
Катерина Османська - Редактор
СБУ затримала агентів РФ, які створили у Києві пункти, щоб корегувати обстріли
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
Катерина Османська - Редактор

Служба безпеки затримала агентів Головного управління Генерального штабу ЗС Росії, які організували "спостережні пункти" в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ у четвер, 29 серпня. 

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Що відомо про діяльність ворожих агентів у Києві

В СБУ розповіли, що спецслужба зірвала нову спробу Росії створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. Так, в результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) ГРУ та одного з його поплічників. Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.

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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Спецпризначенці з'ясували, що затримані за вказівкою окупантів коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

"Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі — об’єкти критичної інфраструктури. У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що таким чином росіяни сподівались зафіксувати наслідки повітряних ударів та з'ясувати, де розміщення позиції ППО для коригування нових атак. 

Вороже угруповання у Чернігові та Полтаві

"З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах", — розповіли у силовому відомстві. 

За даними правоохоронців, для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали "легких грошей". Відповідні оголошення розміщували у профільних Telegram-каналах, підконтрольних спецслужбі РФ.

Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.

Обшуки у підозрюваних

СБУ вчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучили відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь Росії.

  • Організували
    Обшуки у підозрюваних. Фото: СБУ
  • Організували
    Обшуки у підозрюваних. Фото: СБУ
  • Організували
    Обшуки у підозрюваних. Фото: СБУ
  • Організували
    Обшуки у підозрюваних. Фото: СБУ
  • Організували
    Обшуки у підозрюваних. Фото: СБУ
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Яке покарання загрожує агентам РФ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру у готуванні до вчинення диверсії в умовах воєнного стану. 

Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (готування до вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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