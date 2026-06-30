У Києві затримали окупаційного "ексміністра" енергетики Криму

Затримання Сергія Колобова. Фото: СБУ

Карина Приходько Редактор

Служба безпеки України затримала у Києві окупаційного "ексміністра" енергетики Криму, який працював на Росію. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

Затримання окупаційного "ексміністра" енергетики Криму

В СБУ розповіли, що "ексміністр" пішов на співпрацю з ворогом після тичасового захоплення Криму у 2014 році. Одразу після анексії він оформив російське громадянство і запропонував окупантам свою допомогу. Далі місцевий гауляйтер Аксенов призначив його так званим "міністром палива та енергетики Республіки Крим".

На цій "посаді" фігурант допомагав окупаційній адміністрації рф встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова.

"Йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони та газокомпресорні станції, нафтобази та нафтотермінали у Керчі та Феодосії", — зазначили у спецслужбі.

Також протягом двох років після "призначення" зловмисник намагався інтегрувати та "перереєструвати" кримські енергоактиви за законодавством країни-агресора. Після "звільнення" з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі.

Затримали фігуранта у Києві, куди він приїхав для вирішення особистих справ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявили російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на РФ.

Російські паспорти, які знайшли в зловмисника. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, спецслужба не назвала імені колаборанта, але РБК-Україна з посиланням на джерела повідомило, що йдеться про Колобова Сергія Івановича.

Як писали Новини.LIVE, раніше СБУ затримала агента РФ, який коригував удар по Києву 24 травня. Його спіймали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку біля об'єкта.

Також у Києві затримали ще одного учасника підготовки замаху на посадовця ГУР. Колишній 34-річний військовий виконував роль посередника між російськими спецслужбами та організатором злочину.