Коригував удар по Києву 24 травня: СБУ затримала агента РФ

Затриманий російський агент. Фото: СБУ

У понеділок, 25 травня, контррозвідка СБУ затримала 18-річного російського агента. Хлопець коригував одну з найбільш масштабних атак РФ по Києву в ніч проти 24 травня поточного року. Зловмисник спіймався на гарячому: коли проводив дорозвідку біля об'єкта Міноборони та з'ясовував, до яких наслідків призвів обстріл.

Про це повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

Викриття агента РФ

За даними слідства, у поле зору представників російських спецслужб молодий киянин потрапив, коли шукав легкого заробітку в Telegram-каналах. На початку співпраці з ворогом завербований виконував перевірочне завдання: виїжджав у передмістя столиці та на Google Maps позначав транспортні коридори, якими переганяли військову техніку ЗСУ. Згодом юнакові доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву та доповісти про них росіянам.

"Агент прибув до одного з об'єктів Міноборони, щоб з'ясувати про його зовнішній стан після нічного удару", — зазначили у Службі безпеки.

У фігуранта вилучили смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу.

Наразі колаборанту вже повідомили про підозру в державній зраді. Юнакові загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Під час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що РФ погрожує Києву новими масованими ударами. Окупанти закликають киян не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Іноземним громадянам радять "якомога швидше покинути місто".

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка повідомляв, що в Києві внаслідок масованої атаки в ніч проти 24 травня постраждала 91 людина. Станом на другу половину дня 25 травня кияни продовжували звертатися по допомогу медиків. Крім того, було відомо про двох постраждалих.