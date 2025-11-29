Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Почула над собою ракету — жителька Києва про масовану атаку РФ

Почула над собою ракету — жителька Києва про масовану атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 18:43
Жителька Києва розповіла про пережите під час атаки на столицю
Наслідки масованої атаки РФ на Київ 29 листопада 2025 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У ніч проти 29 листопада російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Жителька столиці розповіла, що вибігла у коридор, коли почула над собою ракету.

Пережитим киянка поділилася у коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Реклама
Читайте також:

Жителька Києва про пережите під час атаки РФ на Київ 29 листопада

Мешканка столиці Людмила розповіла, що вибігла у коридор, коли почула над собою ракету під час сьогоднішнього масованого обстрілу Києва.

"Коли я почула над собою ракету, я зразу вискочила в коридор. В ту ж мить вибило вікна", — пригадує Людмила.

Зокрема, жителька пошкодженого будинку в Дарницькому районі, розповіла, що в її квартирі пошкоджені вікна та балкон.

На щастя, жінка та її донька вціліли. За словами Людмили, рятувальники одразу після атаки обходили квартири та перевіряли, чи є постраждалі. В одному з під’їздів спалахнула сильна пожежа.

"Вже потім, коли я трошки відійшла, ходила навколо будинку, подивилася ці пошкодження, побачила там шматок ракети, там автобус розбитий, скло розбите", — розповіла жителька столиці.

Також вона зазначила, що заяву на допомогу ще не оформлювала. Свою 17-річну дитину вона планує відправити до старшої доньки. Сама ж жінка — має намір або залишитися у квартирі, якщо буде опалення та світло, або поїхати за місто, де є будинок.

Раніше ми інформували, що 29 листопада російські окупанти масовано атакували Київ — лунали потужні вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки ракет та дронів росіяни випустили по Україні 29 листопада.

Київ обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації