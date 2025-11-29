Жителька Києва розповіла про пережите під час атаки на столицю

Почула над собою ракету — жителька Києва про масовану атаку РФ
У ніч проти 29 листопада російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Жителька столиці розповіла, що вибігла у коридор, коли почула над собою ракету.
Пережитим киянка поділилася у коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.
Жителька Києва про пережите під час атаки РФ на Київ 29 листопада
Мешканка столиці Людмила розповіла, що вибігла у коридор, коли почула над собою ракету під час сьогоднішнього масованого обстрілу Києва.
"Коли я почула над собою ракету, я зразу вискочила в коридор. В ту ж мить вибило вікна", — пригадує Людмила.
Зокрема, жителька пошкодженого будинку в Дарницькому районі, розповіла, що в її квартирі пошкоджені вікна та балкон.
На щастя, жінка та її донька вціліли. За словами Людмили, рятувальники одразу після атаки обходили квартири та перевіряли, чи є постраждалі. В одному з під’їздів спалахнула сильна пожежа.
"Вже потім, коли я трошки відійшла, ходила навколо будинку, подивилася ці пошкодження, побачила там шматок ракети, там автобус розбитий, скло розбите", — розповіла жителька столиці.
Також вона зазначила, що заяву на допомогу ще не оформлювала. Свою 17-річну дитину вона планує відправити до старшої доньки. Сама ж жінка — має намір або залишитися у квартирі, якщо буде опалення та світло, або поїхати за місто, де є будинок.
Раніше ми інформували, що 29 листопада російські окупанти масовано атакували Київ — лунали потужні вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки ракет та дронів росіяни випустили по Україні 29 листопада.
