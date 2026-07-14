День Української Державності — у Києві обмажать рух транспорту

Рух транспорту у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 15 липня пройдуть державні заходи з нагоди Дня Української Державності. Через це у Печерському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах обмежать рух та паркування транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київську міську раду.

Обмеження руху транспорту у Києві 15 липня

Як відомо, обмеження почали діяти вже з вечора 14 липня. На окремих ділянках заборонено рух приватного транспорту, за винятком громадського, а також паркування автомобілів. Зокрема, рух транспорту обмежено:

з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня — на вулиці Ігорівській від вулиці Петра Сагайдачного до Набережно-Хрещатицької;

з 05:00 до 13:00 15 липня:

на вулиці Великій Житомирській (від Володимирської до Михайлівської);

на вулиці Михайлівській (від Великої Житомирської до провулка Михайлівського);

на вулиці Трьохсвятительській;

на Володимирському проїзді;

на вулиці Малій Житомирській (від провулка Михайлівського до Володимирського проїзду);

на вулиці Алли Тарасової (від провулка Михайлівського до Володимирського проїзду);

з 05:00 до 21:00 15 липня — на вулиці Вокзальній від Вокзальної площі до вулиці Павла Скоропадського;

з 18:00 до 20:00 15 липня:

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на вулиці Цитадельній (від Лейпцизької до вулиці Івана Мазепи);

на вулиці Івана Мазепи (від алеї Героїв Крут до вулиці Добровольчих батальйонів).

Також діятиме заборона на паркування автомобілів:

з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня — на вулиці Вокзальній від Вокзальної площі до вулиці Павла Скоропадського;

з 06:00 до 20:00 15 липня — на вулиці Івана Мазепи від алеї Героїв Крут до вулиці Добровольчих батальйонів.

Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути, враховувати тимчасові обмеження та, за можливості, користуватися громадським транспортом.

Як писали Новини.LIVE, раніше Віталій Кличко заявив, що збитковість транспортної системи столиці сягає 12 млрд гривень. Саме через це у Києві зростає вартість проїзду.

Однак кияни не підтримують здорожчання проїзду у громадському транспорті. Сьогодні чимало людей вийшли на мітинг під стіни КМДА.