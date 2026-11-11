Мобільне укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві з’явилося перше мобільне укриття, яке придбали за бюджетні кошти. Захисну споруду розмістили в Оболонському районі біля зупинки громадського транспорту "Проспект Володимира Івасюка" в напрямку Троєщини. Вона розрахована більш ніж на 50 людей і має окремий простір для пасажирів на кріслах колісних.

Про це повідомила з місця подій журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Де встановили мобільне укриття в Києві

Захисну споруду розмістили поруч із зупинкою громадського транспорту, щоб пасажири могли перечекати повітряну тривогу в безпечному місці, не відходячи далеко від маршруту.

Місце для людей на кріслах колісних. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Безбарʼєрний простір в укритті в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Площа укриття перевищує 30 квадратних метрів. Усередині облаштували 47 сидячих місць, а також окремий простір для людей, які користуються кріслами колісними.

Що є всередині укриття та скільки воно коштує

У мобільній споруді встановили систему вентиляції, освітлення та вогнегасники. Також вона має два входи, розташовані з різних боків, що дає змогу потрапити всередину з обох напрямків.

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Мобільне укриття всередині. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вхід в мобільне укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Загалом Київ закупив 14 мобільних укриттів. На їх придбання з міського бюджету спрямували 44,8 млн гривень. Вартість однієї захисної споруди становить близько 3,2 млн гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Київщині планують визначити найбільш завантажені зупинки громадського транспорту, поблизу яких немає доступних укриттів. Районам і громадам доручили підготувати перелік таких місць, щоб надалі обрати пріоритетні локації для можливого встановлення модульних захисних споруд.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Київ закуповує мобільні укриття для зупинок громадського транспорту. Їх планували розміщувати насамперед там, де поблизу немає стаціонарних сховищ або підземних переходів.