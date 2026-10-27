Люди на зупинках. Фото ілюстративне: village.com.ua

На Київщині визначать найбільш завантажені зупинки громадського транспорту, поблизу яких немає доступних укриттів. За результатами оцінки влада планує обрати пріоритетні місця для можливого встановлення модульних захисних споруд.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Де на Київщині можуть з’явитися модульні укриття

Питання захисних споруд обговорили на засіданні Ради оборони Київщини, яке відбулося за участю військового командування, правоохоронців і голів районів. За словами Ткаченка, під час зустрічі також обговорили захист критичної інфраструктури та посилення обороноздатності області. Частину питань не розголошують із міркувань безпеки.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Районам і громадам доручили протягом тижня підготувати перелік зупинок, де укриття найбільш потрібні. Надалі на його основі визначать пріоритетні локації та опрацюють можливість встановлення модульних споруд.

Ткаченко наголосив, що за обмежених ресурсів важливо визначати місця для укриттів на основі даних про потреби людей, а не навмання.

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"Тобто, встановлювати укриття насамперед там, де вони справді найбільше потрібні людям", — зазначив він.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Київ передбачив 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них. За словами мера Віталія Кличка, місця розташування переправ визначатиме військове командування за участю Київської міської військової адміністрації.