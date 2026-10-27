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Головна Київ На Київщині планують встановити модульні укриття біля зупинок

На Київщині планують встановити модульні укриття біля зупинок

Ua ru
27 жовтня 2026 20:14
Модульні укриття на Київщині можуть встановити біля завантажених зупинок village.com.ua
Люди на зупинках. Фото ілюстративне: village.com.ua

На Київщині визначать найбільш завантажені зупинки громадського транспорту, поблизу яких немає доступних укриттів. За результатами оцінки влада планує обрати пріоритетні місця для можливого встановлення модульних захисних споруд.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Де на Київщині можуть з’явитися модульні укриття

Питання захисних споруд обговорили на засіданні Ради оборони Київщини, яке відбулося за участю військового командування, правоохоронців і голів районів. За словами Ткаченка, під час зустрічі також обговорили захист критичної інфраструктури та посилення обороноздатності області. Частину питань не розголошують із міркувань безпеки.

На Київщині планують встановити модульні укриття біля зупинок - фото 1
Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Районам і громадам доручили протягом тижня підготувати перелік зупинок, де укриття найбільш потрібні. Надалі на його основі визначать пріоритетні локації та опрацюють можливість встановлення модульних споруд.

Ткаченко наголосив, що за обмежених ресурсів важливо визначати місця для укриттів на основі даних про потреби людей, а не навмання.

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"Тобто, встановлювати укриття насамперед там, де вони справді найбільше потрібні людям", — зазначив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, КМВА закликала медіа та користувачів соцмереж не поширювати фото й відео пошкоджень Південного мосту в Києві. У міській владі пояснили, що такі матеріали можуть допомогти російським військовим оцінити наслідки атак і зібрати розвідувальні дані. Громадян також просять видалити раніше опубліковані зображення та користуватися лише матеріалами офіційних установ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київ передбачив 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них. За словами мера Віталія Кличка, місця розташування переправ визначатиме військове командування за участю Київської міської військової адміністрації.

Київ Київська область безпека війна в Україні укриття Тимур Ткаченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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