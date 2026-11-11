Мобильное укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В Киеве появилось первое мобильное укрытие, приобретенное за счет бюджетных средств. Защитное сооружение разместили в Оболонском районе возле остановки общественного транспорта "Проспект Владимира Ивасюка" в направлении Троещины. Оно рассчитано более чем на 50 человек и имеет отдельное пространство для пассажиров в инвалидных колясках.

Об этом сообщила с места событий журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Где установили мобильное укрытие в Киеве

Защитное сооружение разместили рядом с остановкой общественного транспорта, чтобы пассажиры могли переждать воздушную тревогу в безопасном месте, не отходя далеко от маршрута.

Место для людей в инвалидных креслах. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Безбарьерное пространство в укрытии в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Площадь укрытия превышает 30 квадратных метров. Внутри оборудовали 47 сидячих мест, а также отдельное пространство для людей, пользующихся инвалидными креслами.

Что находится внутри укрытия и сколько оно стоит

В мобильном сооружении установили систему вентиляции, освещения и огнетушители. Также оно имеет два входа, расположенных с разных сторон, что позволяет попасть внутрь с обоих направлений.

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Внутренний вид мобильного укрытия. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Вход в мобильное укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Всего Киев закупил 14 мобильных укрытий. На их приобретение из городского бюджета было выделено 44,8 млн гривен. Стоимость одного защитного сооружения составляет около 3,2 млн гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области планируют определить наиболее загруженные остановки общественного транспорта, вблизи которых нет доступных укрытий. Районам и общинам поручили подготовить перечень таких мест, чтобы в дальнейшем выбрать приоритетные локации для возможной установки модульных защитных сооружений.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киев закупает мобильные укрытия для остановок общественного транспорта. Их планировали размещать в первую очередь там, где поблизости нет стационарных укрытий или подземных переходов.