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У Києві злодій отримав п'ять років тюрми за поцуплену мобілку — чому вирок настільки суворий

5 липня 2024 19:05
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Кишеньковий злодій у Києві отримав суворий вирок
Вилучені докази злочину крадія. Фото: Нацполіція
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Кишенькового злодія при спробі витягнути гаджет затримали пасажири столичної маршрутки й дочекались приїзду поліції. За намагання поцупити телефон із сумки киянки суддя Дніпровського району Києва призначив обвинуваченому п'ять років позбавлення волі.

Про це у п'ятницю, 5 липня повідомляє у своєму Telegram-каналі Нацполіція

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Кишенькового злодія слідчі оформили за однією з частин статті 185, яка передбачає покарання за спробу здійснення злочину під час воєнного стану. 

У Києві злодій отримав п'ять років тюрми за поцуплену мобілку – чому вирок настільки суворий - фото 1

Після всіх необхідних процесуальних дій, зібрання необхідної доказової бази, правоохоронці скерували відповідний обвинувальний акт до суду. Суддя, розглянувши справу та всі наявні докази, визнав підозрюваного винним та призначив покарання п'ять років позбавлення волі.

  • У Києві злодій отримав п'ять років тюрми за поцуплену мобілку – чому вирок настільки суворий - фото 2
    Вилучені докази спроби крадіжки
  • У Києві злодій отримав п'ять років тюрми за поцуплену мобілку – чому вирок настільки суворий - фото 3
    Маршрутка, в якій затримали злодія
  • У Києві злодій отримав п'ять років тюрми за поцуплену мобілку – чому вирок настільки суворий - фото 4
    Кишеньковий злодій, що був затриманий при спробі крадіжки
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Раніше повідомлялось, що у Києві затримали молодика, який в Оболонському районі столиці збував психотропні речовини. У затриманого знайшли 41 пакунок наркотичних препаратів. Наркоторговець може отримати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тим часом президент України Володимир Зеленський привітав працівників Національної поліції України з професійним святом, що відзначалось 4 липня.

Київ крадіжка злочин Нацполіція

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