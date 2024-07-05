Кишеньковий злодій у Києві отримав суворий вирок

Вилучені докази злочину крадія. Фото: Нацполіція

Кишенькового злодія при спробі витягнути гаджет затримали пасажири столичної маршрутки й дочекались приїзду поліції. За намагання поцупити телефон із сумки киянки суддя Дніпровського району Києва призначив обвинуваченому п'ять років позбавлення волі.

Про це у п'ятницю, 5 липня повідомляє у своєму Telegram-каналі Нацполіція.

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Кишенькового злодія слідчі оформили за однією з частин статті 185, яка передбачає покарання за спробу здійснення злочину під час воєнного стану.

Після всіх необхідних процесуальних дій, зібрання необхідної доказової бази, правоохоронці скерували відповідний обвинувальний акт до суду. Суддя, розглянувши справу та всі наявні докази, визнав підозрюваного винним та призначив покарання п'ять років позбавлення волі.

Вилучені докази спроби крадіжки

Маршрутка, в якій затримали злодія

Кишеньковий злодій, що був затриманий при спробі крадіжки 1 / 3

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали молодика, який в Оболонському районі столиці збував психотропні речовини. У затриманого знайшли 41 пакунок наркотичних препаратів. Наркоторговець може отримати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тим часом президент України Володимир Зеленський привітав працівників Національної поліції України з професійним святом, що відзначалось 4 липня.