Кличко: метро готове відновити рух Південним мостом

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Рада оборони столиці розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро в Києві. У засіданні взяли участь військові, правоохоронці, рятувальники та представники комунальних служб, які надали пропозиції щодо забезпечення безпеки та транспортного сполучення між лівим і правим берегами.

Про це у соцмережах повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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