Кличко: метро готове відновити рух Південним мостом за "жовтої" тривоги
Ua ru
2 жовтня 2026 14:59
термінова
Рада оборони столиці розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро в Києві. У засіданні взяли участь військові, правоохоронці, рятувальники та представники комунальних служб, які надали пропозиції щодо забезпечення безпеки та транспортного сполучення між лівим і правим берегами.
Про це у соцмережах повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.
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