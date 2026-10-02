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Головна Київ Кличко: метро готове відновити рух Південним мостом за "жовтої" тривоги

Кличко: метро готове відновити рух Південним мостом за "жовтої" тривоги

Ua ru
2 жовтня 2026 14:59
Кличко: метро готове відновити рух Південним мостом
термінова

Рада оборони столиці розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро в Києві. У засіданні взяли участь військові, правоохоронці, рятувальники та представники комунальних служб, які надали пропозиції щодо забезпечення безпеки та транспортного сполучення між лівим і правим берегами.

Про це у соцмережах повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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