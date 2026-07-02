У Києві знову гучні вибухи: РФ атакує місто крилатими ракетами

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Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 2 липня. Ворог намагається завдати ударів крилатими ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві

За словами кореспондента, повторні вибухи в столиці почалися приблизно о 03:00 години ночі. Згодом вони продовжилися.

Зауважимо, що вночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, після чого здійснив пуски крилатих ракет. Приблизно о 02:45 перші ракети залетіли у повітряний простір України через північні область.

Приблизно у момент вибухів Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворожі цілі летять на Київ. Зокрема, їх фіксували з різних напрямків навколо столиці.

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