У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу
11 липня 2026 14:44
Розбір завалів у Києві 11 липня. Фото: ДСНС
Російські окупанти у ніч проти 11 липня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу поранення отримали 12 людей.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Києва 11 липня
"12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога", — зазначив Кличко.
За його словами, серед поранених двоє дітей десяти та 11 років.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 11 липня Росія атакувала Київ балістикою, внаслідок чого у декількох районах пошкоджені будівлі.
А журналістка Новини.LIVE Діана Шликова показувала наслідки російського обстрілу Дарницького району Києва. Там сталася пожежа, а також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
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