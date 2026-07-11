У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

Розбір завалів у Києві 11 липня. Фото: ДСНС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти у ніч проти 11 липня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу поранення отримали 12 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Києва 11 липня

"12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога", — зазначив Кличко.

За його словами, серед поранених двоє дітей десяти та 11 років.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 11 липня Росія атакувала Київ балістикою, внаслідок чого у декількох районах пошкоджені будівлі.

А журналістка Новини.LIVE Діана Шликова показувала наслідки російського обстрілу Дарницького району Києва. Там сталася пожежа, а також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.