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Головна Київ У Києві через ракетний удар РФ пошкоджені будівлі та горять офіси

У Києві через ракетний удар РФ пошкоджені будівлі та горять офіси

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 04:43
Обстріл Києва 11 липня - пошкоджені будівлі та горять офіси
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 11 липня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у кількох районах міста пошкоджені будівлі та є пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Перші наслідки обстрілу Києва 11 липня

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, що станом на 04:30 наслідки атаки фіксуються у чотирьох районах столиці — Дніпровському, Святошинському, Дарницькому та Солом'янському.

Мер Києва Віталій Кличко теж підтверджує цю інформацію. Детальніше щодо кожного з районів — нижче.

Дніпровський район

У цьому районі внаслідок ворожого удару пошкоджено у цивільну нежитлову будівлю.

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Святошинський район

Тут через ворожу атаку теж зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.

Дарницький

В цьому районі, за словами Ткаченка, внаслідок обстрілу вибиті вікна у житловому будинку. Водночас Кличко інформує, що тут горить трансформаторна будка.

Солом'янський район

У Солом'янському районі зафіксовано пожежу в триповерховій офісній будівлі.

Новина доповнюється...

Київ обстріли руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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