Обстріл Києва 11 липня - пошкоджені будівлі та горять офіси

У Києві через ракетний удар РФ пошкоджені будівлі та горять офіси
Росіяни в ніч проти 11 липня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у кількох районах міста пошкоджені будівлі та є пожежі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Перші наслідки обстрілу Києва 11 липня
Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, що станом на 04:30 наслідки атаки фіксуються у чотирьох районах столиці — Дніпровському, Святошинському, Дарницькому та Солом'янському.
Мер Києва Віталій Кличко теж підтверджує цю інформацію. Детальніше щодо кожного з районів — нижче.
Дніпровський район
У цьому районі внаслідок ворожого удару пошкоджено у цивільну нежитлову будівлю.
Святошинський район
Тут через ворожу атаку теж зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.
Дарницький
В цьому районі, за словами Ткаченка, внаслідок обстрілу вибиті вікна у житловому будинку. Водночас Кличко інформує, що тут горить трансформаторна будка.
Солом'янський район
У Солом'янському районі зафіксовано пожежу в триповерховій офісній будівлі.
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