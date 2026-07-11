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Головна Київ РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 10:50
Атака РФ на Київ 11 липня: у Дарницькому районі пошкоджені будинки та авто
Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Унаслідок російської атаки на Київ постраждали 11 людей, серед них — одна дитина. У Дарницькому районі столиці через влучання виникла пожежа, були пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій.

Атака РФ на Дарницький район Києва

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури. Після влучання у проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 1
Світлофор в Дарницькому районі Києва. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Також вибухова хвиля пошкодила вікна у прилеглих житлових будинках. Загалом внаслідок атаки на столицю постраждали 10 людей, серед яких одна дитина.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 2
Вибиті війна внаслідок атаки РФ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Мешканець Дарницького району Павло розповів журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій, що під час атаки перебував удома разом із родиною.

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За його словами, спочатку у квартирі пролунали два вибухи. Після цього сім’я спустилася в укриття, де почула ще один потужний вибух.

"Спали у квартирі, пролунало два вибухи. Тривоги не було, спустилися в укриття. В укритті ми почули дуже сильний вибух — пролетіло метрів за 100 від дому", — розповів Павло.

Внаслідок удару постраждав його будинок та автомобіль. Чоловік зазначив, що родина збирала кошти на авто, однак унаслідок російської атаки його було знищено.

"Постраждав дім та автівка. Ми збирали кошти, а все знищено за одну ніч", — сказав мешканець Києва.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 3
Пошкоджена автівка. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та інші екстрені служби. Наслідки атаки та обсяг пошкоджень уточнюються.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 4
Пошкоджений місцевий зоомагазин. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE
РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 5
Уламки скла. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 11 липня російські війська втретє за останній тиждень атакували Київ. У Солом’янському районі зафіксували влучання у триповерхову офісну та складську будівлю, де після удару спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Крім того, в іншій частині району вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.

Новини.LIVE писали, що глава КП "Плесо" Андрій Вагін повідомив, що очищення озера Кирилівське від пально-мастильних матеріалів, які потрапили у водойму внаслідок російської атаки на Київ 2 липня, може тривати ще тривалий час. Він повідомив, що це надзвичайна ситуація і масове забруднення екосистеми водойми.

Київ війна в Україні Дарницький район
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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