У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки 5 серпня: у лікарні помер чоловік

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Київщини

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 5 серпня. У лікарні помер 55-річний чоловік, який дістав поранення під час обстрілу столиці. Медики боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.

Атака РФ на Київ 5 серпня: кількість загиблих зросла

За даними КМВА, чоловік помер у лікарні від поранень, отриманих внаслідок обстрілу Києва 5 серпня. Інших подробиць щодо характеру його поранень або обставин загибелі у військовій адміністрації наразі не повідомили.

"Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — зазначили у КМВА.

Скриншот повідомлення КМВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ на Київ та Київщину 5 серпня загинули 17 людей. За його словами, ще щонайменше 44 людини постраждали. Найбільших руйнувань зазнав Броварський район, де пошкоджено цивільну інфраструктуру та залізничну станцію.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 5 серпня Росія випустила по Києву близько 30 балістичних ракет менш ніж за 20 хвилин. Удари припали, зокрема, по логістичних, складських, виробничих та цивільних об’єктах столиці. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в офісну будівлю та житлову багатоповерхівку.

Новини.LIVE повідомляли, що у Броварському районі Київщини внаслідок російської атаки 5 серпня на залізничній платформі "Квітнева" загинули вісім людей. Загалом під ударом у районі опинилися шість цивільних локацій, де спалахнули масштабні пожежі.