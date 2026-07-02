Начальник КМВА повідомив про 22 загиблих після удару по Києву

Пошкоджений будинок через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE

У Києві продовжує зростати кількість жертв російської масованої атаки, яку окупанти здійснили по столиці. Рятувальники й надалі проводять пошуково-рятувальні роботи на місцях руйнувань, розбираючи завали пошкоджених будівель.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Яка наразі ситуація на місцях російських ударів

За словами Ткаченка, станом на цей момент підтверджено загибель 22 людей. Водночас інформація може змінюватися, адже аварійно-рятувальна операція триває.

Кількість постраждалих у столиці зростає. Фото: скриншот

Крім того, десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наслідки атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки чергового російського обстрілу.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський прибув до Дарницького району Києва, який зазнав російського удару в ніч проти 2 липня. Під час візиту глава держави наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та забезпечення України ракетами для захисту від російських атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок нічної російської атаки було зруйновано склад логістичного партнера видавництва BookChef. Через удар втрачено близько 800 тисяч книг, а виконання замовлень може затриматися. Водночас у видавництві повідомили, що всі працівники залишилися живими.