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Головна Київ РФ атакувала склад з книгами: знищено 800 тисяч видань

РФ атакувала склад з книгами: знищено 800 тисяч видань

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Дата публікації: 2 липня 2026 18:51
РФ знищила склад із 800 тисячами книг
Руйнування складу з книгами внаслідок атаки РФ на Київ 2 липня 2026 року. Фото: BookChef

Унаслідок нічної російської атаки було зруйновано склад логістичного партнера видавництва BookChef. Через удар втрачено близько 800 тисяч книг. У видавництві повідомили, що всі працівники залишилися живими, однак через руйнування можливі затримки з виконанням замовлень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву видавництва BookChef у четвер, 2 липня.

Росія знищила склад з книгами
Зруйнований склад з книгами внаслідок атаки РФ. Фото: BookChef

Росіяни знищили склад з 800 тисячами книг

Видавництво BookChef повідомило про знищення центрального складу свого логістичного партнера Denka Logistics, який потрапив під нічну російську атаку. Саме там зберігалася більша частина накладу книг видавництва.

У компанії зазначили, що внаслідок удару втрачено приблизно 800 тисяч книг. За словами представників BookChef, це результат багаторічної праці великої команди — авторів, перекладачів, редакторів, ілюстраторів, дизайнерів, працівників друкарень, менеджерів і логістів.

Водночас у видавництві наголосили, що найважливіше — під час атаки ніхто з працівників не постраждав.

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"Найголовніше: всі наші люди живі! Це те, за що ми зараз тримаємось", — повідомили в BookChef.

Через знищення більшої частини накладу видавництво тимчасово призупинило всі акції разом із магазинами-партнерами до стабілізації ситуації з додруками.

Генеральний директор BookChef Олександр Кірпічов повідомив, що руйнування складу вплинуло на роботу логістики, через що компанія тимчасово не зможе працювати у звичному режимі.

"Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення в звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику", — зазначив Кірпічов.

У видавництві також закликали читачів підтримати команду, купуючи їхні книги. Водночас інтернет-магазин BookChef продовжує працювати у звичному режимі.

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Скриншот повідомлення BookChef/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, доки не буде досягнуто справедливого миру. Таку заяву він зробив під час відвідування місця російської атаки в Дарницькому районі Києва. За словами глави держави, Україна прагне справедливого завершення війни, але до того часу даватиме справедливу відповідь Росії.

Новини.LIVE також писали, що Міністерство закордонних справ Німеччини рішуче засудило масований російський обстріл України, головною ціллю якого став Київ. У Берліні заявили, що Росія продовжує терор проти цивільного населення та не демонструє готовності до переговорів. Також Німеччина запевнила, що й надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на РФ разом із партнерами.

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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