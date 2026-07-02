Зеленський у Дарницькому районі Києва після обстрілу: Україні терміново потрібні ракети

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 2 липня, прибув на місце російського обстрілу в Дарницькому районі Києва. Він заявив про потребу в ракетах для захисту України.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Україні потрібні ракети — заява Зеленського

"Україні треба відповідний пакет захисту, нам треба ці ракети, ми тиснемо, домовляємось", — зазначив Зеленський.

За його словами, є країни, з якими вже домовилася Україна. Водночас була готовність Норвегії проплатити 200 ракет, однак жодної з них досі не доставили.

"Тому я і кажу, для когось літо — це літо, відпочинок, а для когось — це велика боротьба, така сама, як і взимку, восени, більше чотирьох років", — каже глава держави.

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За його словами, необхідно зробити все, аби дістати гроші на ракети, а потім зробити все, аби їх передали.

"І я вважаю, що тут потрібно бути міцною командою не тільки всередині України, а українцями, з європейцями, з американцями, які обіцяли і обіцяють підтримати нас", — заяви український лідер.

Він нагадав, що у російського диктатора Володимира Путіна у вересні вибори та йому потрібне згуртоване суспільство, яке підтримуватиме його. За його словами, Путін боїться хаосу.

"Показати йому потрібно мʼязи. Мʼязів на полі бою у нього немає", — зазначив Зеленський.

Він додав, що поки немає справедливого миру, то буде справедлива відповідь по Росії.

Як писали Новини.LIVE, у Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї жертви російського обстрілу у ніч проти 2 липня. Вона стала третьою загиблою на цій локації. Загалом цієї ночі Росія вбила в Києві 21 людину.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з Дарницького району, де російські окупанти повністю знищили декілька будинків, прибудинкову територію та дитячий майданчик.