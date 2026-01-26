Відео
У Києві пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври після атаки РФ

У Києві пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 14:13
Києво-Печерська лавра пошкоджена після атаки РФ 24 січня
Києво-Печерська лавра. Фото: stezhkamu.com

Російські війська під час атаки у ніч проти 24 січня атакували Київ. Внаслідок цього пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє "Interfax-Україна".

Читайте також:

Пошкодження об'єктів Києво-Печерської лаври

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко розповів, що росіяни пошкодили об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У ніч проти 24 січня окупанти завдали ракетного-дронового удару на Київ. 

Покшодження об'єктів Києво-Печерської лаври
Наслідки атаки РФ на об'єкти Києво-Печерської лаври. Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
Пошкодження Києво-Печерської лаври
Пошкодження об'єктів Києво-Печерської лаври. Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
Обстріл об'єктів Києво-Печерської лаври. Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

"Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено об'єкт Києво-Печерської лаври. Кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз "шахеди" і ракети летять по Києву, і в тому числі завдають шкоди тепер уже і Києво-Печерській лаврі", — сказав Остапенко.

Відомо, що пошкоджень зазнала вхідна частина до комплексу Дальніх печер №66 та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква).

За словами гендиректора, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Він додав, що через відключення світла не спрацював сейсмічний датчик, що не дозволяє визначити вплив вибуху на об'єкти заповідника.

Нагадаємо, нічна атака на Київ 24 січня була особливою. У Повітряних силах пояснили, що РФ вперше за тривалий час застосувала по столиці ракети Х-22.

Внаслідок обстрілів частина Києва залишилась без світла, води і тепла. Найгірша ситуація на Троєщині у Деснянському районі.

Київ росіяни обстріли Києво-Печерська лавра війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
