Скільки коштів Київ не використав з держбюджету у 2025 році

На рахунках бюджету Києва є сума до 30 млрд гривень невикористаних коштів. Депутат Київської міської ради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко закликав припинити політичні маніпуляції на цю тему.

Про це Вітренко повідомив після засідання Київради, передає кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 4 грудня.

"Я хочу запитати публічне питання і вимагаю на нього публічної відповіді. Скільки було передано з бюджету Києва до бюджету держави коштів? Тому що мова йде не про 8 млрд гривень, це така цифра, яка є уявною", — зазначив він.

Вітренко повідомив, що насправді Київ передав до держбюджету значно меншу суму. А ці кошти були спрямовані на забезпечення Сил безпеки та оборони.

"Давайте зупинимо ці політичні маніпуляції. Нехай виконавчий орган дасть чітку відповідь", — додав депутат.

Нагадаємо, Вітренко також розповів, чи справді Верховна Рада урізала кошти для бюджету Києва.

Також стало відомо, коли Київрада може ухвалити бюджет на наступний рік.