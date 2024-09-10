У Київській області пожежа загрожувала селу — рятувальники ліквідували вогонь

У Київській області ДСНС врятувала село від масштабної пожежі
10 вересня 2024 10:28
Рятувальник під час пожежі у Київській області. Фото: ДСНС
У Київській області надзвичайники врятували село від масштабної пожежі. Вдалося ліквідувати загоряння площею 2,8 га.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Telegram у вівторок, 10 вересня.
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Порятунок села від пожежі
У Вишгородському районі, поблизу с. Мар'янівка, 9 вересня загорілася суха рослинність на відкритій території. Через пориви вітру вогонь пройшов сотні метрів поля, чагарників та городів.
Під загрозою пожежі опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи.
"Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу площею 2,8 га", — йдеться у повідомленні.
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