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У Київській області ДСНС врятувала село від масштабної пожежі

10 вересня 2024 10:28
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Київській області пожежа загрожувала селу — рятувальники ліквідували вогонь
Рятувальник під час пожежі у Київській області. Фото: ДСНС
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Київській області надзвичайники врятували село від масштабної пожежі. Вдалося ліквідувати загоряння площею 2,8 га.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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Порятунок села від пожежі

У Вишгородському районі, поблизу с. Мар'янівка, 9 вересня загорілася суха рослинність на відкритій території. Через пориви вітру вогонь пройшов сотні метрів поля, чагарників та городів.

Пожежа у Київської області 9 вересня
Масштабна пожежа у Київській області. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу у Київській області 9 вересня
Рятувальники ліквідовують пожежу у Київській області. Фото: ДСНС

Під загрозою пожежі опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи. 

Загоряння трави у Київській області 9 вересня
Рятувальники ліквідовують пожежу у Київській області. Фото: ДСНС

"Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу площею 2,8 га", — йдеться у повідомленні.

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пожежа ДСНС Київська область рятувальники вогонь

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10:25 У ДПСУ показали, як прикордонники "мінуснули" російську піхоту та військову техніку

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Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

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