Масштабна пожежа у Київській області — рятувальники продовжують ліквідовувати вогонь

Рятувальники ліквідовують пожежу у Київській області. Фото: t.me/dsns_telegram

У Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Загалом залучено 399 рятувальників.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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"Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у Київській області. Фото: t.me/dsns_telegram

Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.

Пожежа у Київській області. Фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС розповіли, що до ліквідації пожежі також залучено п'ять одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. На місці події працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.