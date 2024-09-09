Масштабна пожежа у Київській області — рятувальники продовжують ліквідовувати вогонь

У Київській області майже 400 рятувальників ліквідовують пожежу на відкритій території
У Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Загалом залучено 399 рятувальників.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у понеділок, 9 вересня.
Пожежа у Київській області
"Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства", — йдеться у повідомленні.
Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.
У ДСНС розповіли, що до ліквідації пожежі також залучено п'ять одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. На місці події працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.
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