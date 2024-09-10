В Киевской области пожар угрожал селу — спасатели ликвидировали огонь

Спасатель во время пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС

В Киевской области чрезвычайники спасли село от масштабного пожара. Удалось ликвидировать возгорание площадью 2,8 га.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Спасение села от пожара

В Вышгородском районе, вблизи с. Марьяновка, 9 сентября загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за порывов ветра огонь прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.

Масштабный пожар в Киевской области Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

Под угрозой пожара оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы.

Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

"Спасателям из трех областей удалось ликвидировать пожар площадью 2,8 га", — говорится в сообщении.