В Киевской области пожар угрожал селу — спасатели ликвидировали огонь

В Киевской области ГСЧС спасла село от масштабного пожара
10 сентября 2024 10:28
Спасатель во время пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС
В Киевской области чрезвычайники спасли село от масштабного пожара. Удалось ликвидировать возгорание площадью 2,8 га.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram во вторник, 10 сентября.
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В Вышгородском районе, вблизи с. Марьяновка, 9 сентября загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за порывов ветра огонь прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.
Под угрозой пожара оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы.
"Спасателям из трех областей удалось ликвидировать пожар площадью 2,8 га", — говорится в сообщении.
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